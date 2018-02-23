ليبيا_الآن| زار أمس الخميس مدير مديرية أمن غريان علي العجيلي عبدالله التركي، ا…

#ليبيا_الآن| زار أمس الخميس مدير مديرية أمن غريان علي العجيلي عبدالله التركي، البوابات والمداخل الرئيسية لبلدية #غريان ، لوضع الحلول اللازمة لتفعيل جميع البوابات وإتخاذ التدابير اللازمة لصيانتها.









