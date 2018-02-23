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#ليبيا_الآن| زار أمس الخميس مدير مديرية أمن غريان علي العجيلي عبدالله التركي، ا…

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار أمس الخميس مدير مديرية أمن غريان علي العجيلي عبدالله التركي، البوابات والمداخل الرئيسية لبلدية #غريان ، لوضع الحلول اللازمة لتفعيل جميع البوابات وإتخاذ التدابير اللازمة لصيانتها.





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