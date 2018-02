المتوسط:

ناقشَ رئيس قسم النجدة في مديرية أمن سلوق قمينس رائد خالد العبار، وضع بنود خطة لتركيب كاميرات مراقبة إلكترونية في المساجد، والأماكن الحيوية بلدية سلوق.

وقال «العبار»، خلال تصريحات صحافية، أنَّ هذه الخطوة تأتي بغية أن تُساهم في فرض الأمن داخل بلدية سلوق، وضبط المخالفين ومنع العمليات الإرهابية وتسهيل عملية الوصول والتعرف على الجناة.

جديرٌ بالذكر، أنَّ تركيب الكاميرات تكفلت به إحدى الشركات في بلدية سلوق التي سبق وأن تعرضت لهجمات الجماعات الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة أمام مسجد بلال في البلدية.

The post للتصدي للعمليات الإرهابية.. مديرية «أمن سلوق» تتجه نحو تركيب كاميرات في الشوارع الرئيسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية