دومة يحذر من غزو “داعش” للجنوب

حذر عضو مجلس النواب مصباح دومة مما أسماه “غزو” داعش والقاعدة للجنوب الليبي في ظل حالة الانقسام السياسي في البلاد.

دومة في تصريح خاص لـ218 نيوز قال إن الجماعات الإرهابية تسرح وتتمدد في الجنوب إضافة لمجموعات المعارضة الأجنبية من دول الجوار تشاد والسودان منذ رحيل النظام السابق والذي اتهمه دومة بأنه استعملها في محاربة الليبيين عام 2011.

وقال دومة إن هناك غيابا غير مبرر للدولة في الجنوب الليبي، مضيفاً أن التصارع على وظيفة القائد الاعلى للجيش الليبي وضبابية الوضع العام في عدم وجود دعم لوحدات القوات المسلحة المتواجد في الجنوب يجعل الجنوب وكأنه بقعة خارج ليبيا.

وفي حديثه أشار دومة إلى أنه لا يلتفت أحد إلى الجنوب إلا في حال وجود خلل في مصادر النفط والمياه.

وحمل عضو النواب المسؤولية للمجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي على ما أسماه اعتداء على ليبيا وضياع لمواردها واحتلالها من المجموعات الإرهابية والمجموعات الأجنبية.

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