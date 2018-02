«القطراني» يقترح مُشاركة الموظفين في «إعمار جامعة بنغازي» بـ 5 دينار

المتوسط:

اقترحَ مدير عام المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة بنغازي، علي القطراني, مُشاركة الموظف في حملة إعمار الجامعة بمبلغ يبدأ من 5 دينار إلى أعلى قيمة يستطيع أن يدفعها الموظف وتخصم من مرتبه حسب المدة التي يَختارها الموظف شهر شهرين إلى 12 شهرًا.

وتقدم «القطراني»، بتصور بخصوص آلية مشاركة الموظفين لمبادرة دعم الجامعة في الحملة التطوعية تحت مسمي دعم جامعة بنغازي لأجل أعمارها.

وأشار «القطراني»، إلى أنَّ هذا التصور يأتي كي يكون للموظفين بجامعة بنغازي دور مهم وكبير في مبادرة الحملة التطوعية.

