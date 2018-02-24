عميدا طرابلس وبنغازي يناقشان الصيد بإيطاليا

زار عميدا بلديتي بنغازي وطرابلس مدينة تريستا بإقليم فريولي فينسيا بإيطاليا في زيارة عمل تستمر لثلاثة أيام التقيا خلالها رئيس الإقليم وتباحثا سبل دعم قطاع الصيد البحري.

وبحسب ما صرح به عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال لـ218 نيوز فإن لقاءه رفقة عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار مع المسؤولين في الإقليم الإيطالي خلص لاتفاق يقضي بتدريب شباب ليبيين على مهارات الصيد البحري وصيانة المراكب والمعدات الخاصة بالصيد ومساعدة المنخرطين في هذا المجال في ليبيا.

ونفى بيت المال في حديثه توقيع أي اتفاقيات أو معاهدات أو أي التزام من طرفهم مع أي جانب وما تم فقط هو تدريب ودعم فني ولوجستي للنهوض بمهنة الصيد البحري وبتمويل كامل منهم لما يتميز به الإقليم من شهرة في هذا المجال وفقا للصلاحيات المتوفرة والإمكانيات المتاحة لعميدي البلديتين.

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