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فيفا يدرس سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن إعادة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النظر في منح دولة قطر تنظيم كأس العالم 2022 خلال اجتماعه في الصيف المقبل.

بحسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" العالمية نقلا عن مجلة "فوكس" الألمانية، فإن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تنظيم قطر للمونديال سيصدر في سبتمبر هذا العام.

وتابعت الشبكة أن حق تنظيم المونديال للعام 2022 قد يسند إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا بدلا من قطر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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