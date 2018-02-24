فيفا يدرس سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن إعادة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النظر في منح دولة قطر تنظيم كأس العالم 2022 خلال اجتماعه في الصيف المقبل.

بحسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" العالمية نقلا عن مجلة "فوكس" الألمانية، فإن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تنظيم قطر للمونديال سيصدر في سبتمبر هذا العام.

وتابعت الشبكة أن حق تنظيم المونديال للعام 2022 قد يسند إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا بدلا من قطر.

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