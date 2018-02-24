مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا غدا

كتب- محمود السيد

كشف أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة جيرونا غدا، في الجولة الـ25 من منافسات الدوري الإسباني بملعب "كامب نو".

وغاب عن القائمة كل من باكو ألكاسير وأندريه جوميز ودينيس سواريز وياري مينا بقرار فني، بينما تواجد جيرارد بيكيه ضمن القائمة بعد عودته للتدريبات الجماعية عقب غيابه عن المران أمس.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن، ياسبر سيليسن

الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي، فيرمالين، بيكيه، دين، البا، فيدال، سيميدو

الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، أنيستا، باولينيو، كوتينيو

الهجوم: عثمان ديمبلي، سواريز، ميسي

يشار إلى أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا