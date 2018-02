«الشهيبي»: أستبعد حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة

المتوسط:

قالَ عضو هيئة الحوار السياسي بالصخيرات، توفيق الشهيبي، إنَّ الحوار المُباشر بين مجلسي الدولة والنواب بُني أساسًا على وعود بالمناصب، وذلك وفق اللقاء الذي جمع رئيسيهما عبد الرحمن السويحلي، والمستشار عقيلة صالح.

وأضاف «الشهيبي»، خلالَ تصريحات صحافية، أنَّ كل ما جرى منذ العام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي مُخالف لهذا الاتفاق، فوجود مجلس الدولة يُنافي الاتفاق السياسي لأنَّ الأخير لم يتم تضمينه بعد بالإعلان الدستوري من جانب مجلس النواب.

