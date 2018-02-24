المتوسط:

شنَّت غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، حملة لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك في المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات المسلحة.

وقالَ أمر غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي المقدم توفيق الورفلي، إنَّ عملية الإتلاف تتم بصورة صحيحة برفقة عضو لجنة الإتلاف المكلف من قبل الرقابة على الأغذية والأدوية، مضيفًا أنه لم يتم رصد أي عملية تسريب لهذه المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري لسوء تخزينها.

جديرٌ بالذكر، أنَّ الحملة بدأت في منطقة الصابري خلال اليومين الماضيين وتنتهي يوم السبت القادم.

The post «بلدي بنغازي» يشن حملة تفتيش لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية appeared first on صحيفة المتوسط.

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