«دومة» يُحمل «الرئاسي» مسئولية ضياع موارد الدولة في الجنوب الليبي

قالَ عضو مجلس النواب، مصباح دومة، إنَّ هناك غيابًا غير مبرر للدولة في الجنوب الليبي، مضيفًا أنَّ ضبابية الوضع العام في عدم وجود دعم لوحدات القوات المسلحة المُتواجدة في الجنوب يجعل هذا الجنوب وكأنه بقعة خارج ليبيا.

وأضاف «دومة»، خلالَ تصريحات تليفزيونية، أنَّه لا يلتفت أحد إلى الجنوب إلا في حال وجود خلل في مصادر النفط والمياه.

وأشار «دومة»، إلى أنَّ المسؤولية تقع على عاتق المجلس الرئاسي، على ما أسماه اعتداء على ليبيا وضياع لمواردها واحتلالها من المجموعات الإرهابية والمجموعات الأجنبية.

