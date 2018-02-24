ماذا في اجتماع العبار مع رئيس اقليم فريولى جوليا فينيسا الايطالي ؟

صرح رئيس قسم الاعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” أن عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار قد قام امس الخميس بزيارة عمل الى اقليم فريولى جوليا فينيسا الايطالى تلبية لدعوة رئيس الاقليم فرامكو يكوب حيث اجتمع العبار مع رئيس الاقليم وبحضور نائب رئيس الاقليم ورئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ الايطالي

واوضح الكاديكي أن الاجتماع يأتي في إطار مبادرة نيقوسيا التي يشرف عليها الاتحاد الاوروبي وهي مبادرة تهدف الي تقديم خدمات نوعية للبلديات في ليبيا وهذا الاجتماع خصص لمناقشة تطوير الصيد البحري في ليبيا

وذكر الكاديكي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي اتخاذ جملة من البرامج خلال هذا العام في مقدمتها اجراء تقييم للبنية التحتية للقطاع للتعرف علي مالحق به من دمار وخراب والشروع في برامج تطوير وتدريب للكوادر البشرية المسؤولة فيه وتمكين عدد من الصيادين من المشاركة في برامج تدريبية نظرية وعملية عن طريق أئتلاف الصيادين باقليم فريولي فينيتسا جوليا

واضاف الكاديكي أن هذا البرنامج بتمويل من وزارة الداخلية الإيطالية وبرعاية مبادرة نيقوسيا وقال الكاديكي أن قطاع صيد وتصنيع الاسماك يشكل دخلاً مهماً للصناعة فى ايطاليا ولاقليم “فريولي” الذي يعد من اغنى الاقاليم الايطالية ، حيث استعرض هذا القطاع افكاراً حول فرص الاستثمار والشراكة مع نظراءه فى البلديات الليبية المطلة على البحر المتوسط .

و اضاف الكدايكي أن رئيس اقليم ” فريولي فينيستا جوليا” يسعى الى التعاون والاستثمار مع بلديات ليبيا

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