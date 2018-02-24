محاولة اغتيال لمدير مكتب القذافي

أفادت مصادر لـ218 بمحاولة اغتيال مدير مكتب القذافي سابقا بشير صالح في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

وقالت المصادر المقربة من عائلة صالح أنه حالياً في العناية المركزة بعد إصابته من قبل مسلحين مجهولين.

وشغل بشير صالح منصب مدير مكتب القذافي منذ عام 1988، كما تربطه علاقات جيدة بالسلطات الفرنسية وحاول عقد صفقة مع الفرنسيين لتحييد القذافي عن الحكم خلال ثورة فبراير لكن الصفقة باءت بالفشل.

وأثار خروج بشير صالح من ليبيا الجدل، حيث اتهم كثيرون رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل بالمشاركة في خروجه، فيما قال صالح في تصريحات للقدس العربي في سبتمبر 2017 أن عبد الجليل استقبله وأطلق سراحه سافر بعدها إلى فرنسا.

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