«صيانة المراكب» على أجندة عميدا بلديتي بنغازي وطرابلس ومسئول إيطالي

في زيارة عمل تستمر لثلاثة أيام، زار عميدا بلديتي بنغازي وطرابلس مدينة تريستا بإقليم فريولي فينسيا بإيطاليا، حيثُ التقيا خلالها رئيس الإقليم في الوقت الذي تباحثا فيهِ سُبل دعم قطاع الصيد البحري.

وقال عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال، إنَّ لقاءه مع المسؤولين في الإقليم الإيطالي خلص لاتفاق يقضي بتدريب شباب ليبيين على مهارات الصيد البحري وصيانة المراكب والمعدات الخاصة بالصيد ومساعدة المنخرطين في هذا المجال في ليبيا.

وأشار بيت المال، إلى أنَّ الزيارة لم تتطرق إلى توقيع أي اتفاقيات أو معاهدات أو أي التزام من طرفهم مع أي جانب، حيثُ ما تم فقط هو تدريب ودعم فني ولوجستي للنهوض بمهنة الصيد البحري.

