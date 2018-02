«العبيدي»: «فبراير» أصبحت تاريخ يحمل حزمة من الحوادث المُؤلمة

المتوسط:

قال الكاتب، جبريل العبيدي، إنّهُ بعد مرور سبع سنوات في ليبيا لم يتحقق أي شيء من أهداف ما يُسميها أصحابها «ثورة»، التي لم يتفق عليها أي فريق شارك فيها، ولا يستطيع أحد الزعم بأنه يعرفها، متساءلاً: «هل فعلاً تخلّصنا من الظلم والفساد والديكتاتورية».

وأضافَ «العبيدي»، خلال مقالة لهُ بإحدى الصُحف العربية، أنّهُ بعد سبع سنوات من مُعاناة الشعب الليبي من تعثر أو فشل انتفاضة فبراير التي حدثت على نظام شمولي لم ينجح طيلة أربعين عامًا في إحداث نقلة نوعية للشعب الليبي، تجعله في مصاف الدول المتقدمة، لما للبلاد من ثروات ضخمة كانت تؤهلها لذلك.

وأشار «العبيدي»، إلى أنَّ «فبراير» اليوم ليست هي التي حلم بها الليبيون مخرجًا من دولة الفرد المُستبد؛ بل أصبحت مُجرد تاريخ يحملُ معه حزمة من الهموم والذكريات والحوادث المؤلمة.

