تستعدُ اللجنة الوطنية للمحافظة علي المياه بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر، لإقامة ورشة عمل بمناسبة إحياء اليوم العربي للمياه يومي السبت والأحد 3-4 مارس المقبل، بقاعة المؤتمرات بفندق تيبسي ببنغازي، وذلك وفقًا لما قالهُ عضو اللجنة توفيق الشويهدي.

وقال الشهويدي، إنَّ البرنامج يشمل عدة ورش عمل ليومين متتاليين تشمل تكلفة المشروع وجودة المياه وأسباب المعالجة والأحواض الجوفية، بالإضافة إلى محاضرة عن المقاييس العالمية لجودة المياه، حيثُ دعا كافة المتخصصين للمشاركة في الورشة وذلك لإحياء اليوم اليوم العربي للمياه.

The post «الشويهدي»: 3 مارس.. إحياء اليوم العربي للمياه ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

