ضبط ملابس عسكرية معروضة للبيع بسوق شحات

تمكن أفراد مركز شرطة شحات من ضبط ملابس عسكرية تباع في سوق الجمعة الشعبي بالبلدية .
وقام أفراد المركز بشن حملة على مايعرف بسوق الجمعة الشعبي بعد ورود بلاغ ببيع ملابس عسكرية وأسلحة من أحد المواطنين .
وأكد الناطق الرسمى للمديرية حسن بواكريم لـ”ـبوابة أفريقيا الإخبارية” بأنّهه تم ضبط بعض الباعة داخل السوق وبحوزتهم الملابس العسكرية والشرطية تباع دون ترخيص .
يشار إلي إن مدير امن شحات إعلان الاستنفار الأمني ونشر دوريات علي مداخل ومخارج البلدية في 12 فبراير الحالي.
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