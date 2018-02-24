سامي المبروك يرفض التسليم للمجلس المكلف من حكومة الوفاق

رفض رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى سامي المبروك التسليم للمجلس الجديد المٌكلف من المؤسسة الليبية للأستثمار التابعة لحكومة الوفاق .

وإستند المبروك في قراره على رسالة من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بـ”عدم التسليم لأي كان لحين تكليف حكومة جديدة منتخبة”

وكانت هيئة الرقابة الادارية أصدرت كتاباً بتاريخ اليوم 22-02-2018 موجهاً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للأستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود ، تحصلت “بوابة افريقيا الإخبارية” على نسخة منه طالبت فيه الرقابة من المؤسسة بأن “تستأنف عملية إتمام التسليم والاستلام بين رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى السابق سامي المبروك ورئيس المجلس الجديد عاطف البحري “.

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