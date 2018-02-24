ماذا فى زيارة وفد "كتلة برلمانيات من أجل ليبيا" إلى اندونيسيا ؟‎

وصل وفد كتلة برلمانيات من أجل ليبيا إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا وذلك في زيارة رسمية بناءاً على دعوة من البرلمان الاندونيسي.

حيث كان سفير ليبيا لدى إندونيسيا “سالم الشتيوي” في استقبال الوفد بمطار العاصمة الإندونيسية.

ويترأس هذا الوفد رئيس كتلة برلمانيات من أجل ليبيا د. حليمة الصادق العائب وبعضوية النائب فريحة عبد السلام مصطفى النائب امدللة محمد البشير، والنائب عائشة المهدي شلابي.

وتستمر هذه الزيارة لعدة أيام حيث سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع اللجان النوعية الدائمة في مجلس النواب الإندونيسي، وذلك لاستعراض جوانب الشراكة و فتح باب التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة الإسلامية الإندونيسية في مجالات المرأة والتعليم والصحة والنهوض الاقتصادي.

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