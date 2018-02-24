وفاة الممثلة الأمريكية نانيت فابراي عن 97 عاما

توفيت الممثلة والمغنية والراقصة الأمريكية نانيت فابراى عن عمر 97 عاما، حسبما ذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز مساء أمس الجمعة.

وقال نجلها جيمي ماكدوجال للصحيفة إنها توفيت لأسباب طبيعية في بالوس فيرديس بولاية كاليفورنيا.

وقامت فابراي بدور ليلي مارتون في الفيلم الموسيقي "ذا باند واجون" عام 1953 والذي لعب دور البطولة فيه فريد أستير.

وحصلت فابراى على عدد من الجوائز عن اعمالها المسرحية والتلفزيونية، حيث فازت بجائزة توني وثلاث جوائز إيمي.

وفي عام 1960 تم تكريمها عن أعمالها التلفزيونية بنجمة في "ممر الشهرة" في هوليوود.

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