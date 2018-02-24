توقعات الحالة الجوية ليومي السبت والاحد على مناطق ليبيا

توقع خبراء الارصاد في طقس ليبيا أن تستمر الفترة الانتقالية “مابين الشتاء والربيع” والتي تتميز بالتقلب باحوال الطقس من يوم لاخر، وفقا لبيان حول حالة الطقس في ليبيا.

وبحسب التقرير فإن المنخفض الجوي تقل تاثيراته مع ابتعاده شمالاً ليطرأ استقرار (مؤقت) باحوال الطقس اليوم السبت, ومن المتوقع ان تتشكل حالة عدم استقرار جنوب الجزائر كنتيجة لتسرب تبريد علوي نحو تلك المناطق وتشكل منخفض صحراوي ضعيف يعبر شمال بلادنا ، ماينتج عنه تقلبات متوسطة الشدة.

وقال التقرير أن التقلبات والسحب تتحرك مساء اليوم السبت نحو مناطق شمال غرب وجنوب غرب ليبيا ، بحيث تتكاثر السحب خلال الليل وحتى صباح غدا الاحد خصوصا بالدواخل كالمرتفعات الجبلية ومناطق الحمادة الحمراء وبعض مناطق الجنوب الغربي.

واضاف التقرير مع تهيأ الفرص لهطول امطار خفيفة الى متوسطة ببعض المناطق ( من 1-15 ملم ) ، ثم تستقر الاجواء بداية من ظهيرة الاحد, وتنتقل هذه السحب نهار غدا الاحد نحو ساحل خليج سرت والشمال الشرقي كسهل بنغازي والجبل الاخضر ، مع تهيأ الفرص لهطول امطار خفيفة الى متوسطة ( 1-10 ملم )، وتستقر الاجواء خلال الليل.

وتكون الرياح الغربية من المتوقع ان تشتد الاحد على شمال البلاد بداية من المناطق الغربية ثم الوسطى والشرقية تتراوح سرعتها من 40-60 كلم/ ساعة قد تثير الغبار ببعض المناطق. وتشهد درجات الحرارة اعتدالاً نوعا ما بحيث تتراوح مابين 14-18 درجة بالشمال والمرتفعات الجبلية ، ومابين 16-22 درجة بالوسط والجنوب ، تصل الى 28 باقصى الجنوب.

وقال التقرير التقلبات تكون سريعة الحركة ومتوسطة التاثير، الامطار عشوائية التوزيع وتكون خفيفة على شكل رخات، الى متوسطة ببعض المناطق. وعلى المدى البعيد من المتوقع ان تسود اجواء ربيعية ودافئة بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من الاسبوع. والله اعلم #طقس_ليبيا