ندوة في بلدية القرضة حول أهمية المشاركة في الانتخابات

نظم منتدى وادي الشاطئ الثقافي وشبكة دعم المرأة واتحاد مؤسسات المجتمع المدني ببلدية القرضة ندوة حول المعايير الدولية للانتخابات ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية الانتخابية.

وحضر فعاليات الندوة عدد الفاعليات الشبابية والنسائية بمنطقة القرضة الشاطئ ومكتب الادارة الانتخابية سبها – الشاطئ التي قامت بدورها بشرح وتوضيح المعايير الدولية للانتخابات ودور مؤسسات المجتمع المدني التوعية الانتخابية.

وألقيت خلال الندوة عدد من الورقات البحثية كما فتح باب النقاش حول موضوع الندوة وعرض ومشاركة الآراء والأفكار والتساؤلات بين الحضور.

وتأتي الندوة ضمن نشر الثقافة الانتخابية بين مختلف شرائح المجتمع و التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني و مكتب الادارة الانتخابية سبها الشاطئ.

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