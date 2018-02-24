شركة البريقة تبحث سبل تأمين إيصال الوقود إلى مستودع سبها

عقد بمقر شركة البريقة لتسويق النفط بطرابلس اجتماعا ضم رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز والشركات الناقلة للوقود ومدراء مديريات الأمن بالبلديات الواقعة على طريق الرابط بين طرابلس ومدينة سبها حيث يوجد مستودع الوقود الرئيسي للمنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدراء الأمن ببلديات قصر بن غشير وغريان والشقيقة ومزدة والشويرف سبل تأمين شاحنات الوقود التي ستعبر المناطق الواقعة في نطاق البلديات المذكورة حتى وصولها إلى مدينة سبها.

وتم خلال الاجتماع وضع آلية عمل تضمن استمرار تدفق شحنات الوقود إلى الجنوب بشكل مستمر، وكذلك الاتفاق على العديد من النقاط الأمنية التي سيتم تنفيذها لضمان سلامة السائقين على الطريق العام.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور قد كلف مديريات الأمن الواقعة على طريق سبها طرابلس بحماية وتأمين شاحنات الوقود التي تمر في المناطق الواقعة في النطاق الإداري لكل بلدية.

يشار إلى أن مدينة سبها وغيرها من مدن الجنوب الغربي تشتكي من نقص حاد في الوقود، حيث وصل سعر لتر الوقود المهرب في السوق السوداء إلى ثلاثة دنانير.

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