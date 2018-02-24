اجتماع بين الليبية للاستثمار وخبراء البنك الدولي لتوظيف الأموال الليبية المجمده

عين ليبيا

التقى يوم امس في تونس فريق من خبراء البنك الدولي مع الادارة التنفيدية للمؤسسة الليبية للاستثمار (المدير التنفيذي، المالية، الاستثمار، المخاطر، الامتثال والعلاقات الدولية بالمؤسسة)

وهذا استكمالاً للاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للأستثمار الدكتور علي محمود مع فريق البنك الدولي اثناء زيارته لواشنطن ، وبحضور مندوب عن وزارة التخطيط بحكومة الوفاق.

هذا وتم خلال اللقاء مناقشة امكانية التعاون بين الموسسة والبنك الدولي لتقديم مقترح تعديل لقرارات التجميد للأمم المتحدة بالشكل الذي يضمن توظيف الأموال المجمده وغير المستثمرة، في استثمارات يمكن لها أن تدّر عوائد جيده للمؤسسة.

كما تم خلال اللقاء بحث امكانية قيام البنك الدولي بتقديم برامج تدريب وتطوير للكوادر الليبية بالمؤسسة.

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