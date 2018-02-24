كتيبة الفرسان تعلن الاستنفار والتشديد والتفتيش على جميع البوابات الأمنية في جنزور

عين ليبيا

أعلنت كتيبة فرسان جنزور والأجهزة الأمنية حالة الاستنفار والتشديد والتفتيش على جميع البوابات الأمنية ومداخل ومخارج بلدية جنزور وذلك لدواعي أمنية حسب تصريح للكتيبة على صفحتها الرئيسية في فيسبوك.

هذا وتمنت كتيبة فرسان جنزور من المواطنين التحلي بالصبر واحترام البوابات الأمنية والتعاون مع جميع الدوريات والبوابات الأمنية المشتركة.

تأتي هذه الخطوة نظراً لهجوم عصابات قطاع الطرق وسيطرتها على الطريق الساحلي في منطقة الماية وتهديد سلامة مستعملي الطريق العام حسب منشورات الكتيبة بالإضافة إلى انسحاب قوات الحرس الرئاسي وعدم تنفيذ مهامهم المتفق عليها بتأمين الطريق الساحلي لكافة المواطنين.

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