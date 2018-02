إحباط محاولة 12 شخصًا للدخول إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصري، صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة 12 شخصا من 4 محافظات مختلفة التسلل إلى ليبيا عن طريق السلوم، وتم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وكانت قوات الأمن المصرية، أمس الجمعة، نجحت في إحباط تسلل 15 شخصا بينهم مواطن سوداني الجنسية و3 من دولة إريتريا إلى الأراضي ليبيا عن طريق منطقة السلوم المصرية.

