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إحباط محاولة 12 شخصًا للدخول إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصري، صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة 12 شخصا من 4 محافظات مختلفة التسلل إلى ليبيا عن طريق السلوم، وتم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وكانت قوات الأمن المصرية، أمس الجمعة، نجحت في إحباط تسلل 15 شخصا بينهم مواطن سوداني الجنسية و3 من دولة إريتريا إلى الأراضي ليبيا عن طريق منطقة السلوم المصرية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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