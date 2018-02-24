"فرسان جنزور" تعلن حالة النفير في المنطقة

أعلنت كتيبة فرسان جنزور حالة النفير والتفتيش على جميع البوابات الأمنية ومداخل ومخارج بلدية جنزور لدواعي أمنية.

ودعت الكتيبة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المواطنين إلى التحلي بالصبر واحترام البوابات الأمنية والتعاون مع جميع الدوريات والبوابات الأمنية المشتركة”.

وأوضحت الكتيبة انه تم إغلاق الطريق الساحلي من منطقة صياد إلي حين تأمينه بعد أن تعرض لهجوم من جماعات مسلحة تهدد “سلامة مستعملي الطريق العام” حسب تعبيرها.

وأشارت الكتيبة “إلى أن بلدية جنزور تعرضت لاستهداف واعتداء مباشر بالرماية بجميع الأسلحة علي البوابات الأمنية ومحطة كهرباء غرب طرابلس في هجوم …. تسبب في (مقتل) أثنين …من أبناء جنزور”.

واتهمت الكتيبة “أجهزة الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحرس الرئاسي وغيرهم” بالتقاعس مستشهدة بهروب “قوات الحرس الرئاسي من تنفيذ مهامها المتفق عليها بتأمين الطريق الساحلي لكافة المواطنين”.

وكان عنصران من كتيبة فرسان جنزور، قتلا في اشتباكات مع مسلحين من ورشفانة على خلفية هجوم قوة الردع على مصرف الصحاري بمنطقة المايا الأربعاء.

يشار إلى أن هجوم قوة الردع على مصرف الصحاري بمنطقة المايا أسفر عن مقتل شخص يدعى ابوحميرة جويدة بالإضافة إلى ثلاثة موظفين بالمصرف من بينهم امرأة .

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