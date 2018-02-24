رئيس لجنة حوار مجلس الدولة يطالب بالانتخابات

أكد رئيس لجنة حوار ما يسمى مجلس الدولة، موسى فرج، ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بكل ما بها من مشاكل في كل اتجاه، واللجوء للانتخابات ليختار الشعب مؤسساته من جديد لتختفي المجالس الحالية.

وقال فرج إن المرحلة الحالية تحتاجُ إلى سُلطة تنفيذية قوية ولديها قبول على المستوى العام بين الليبيين لتستطيع أنْ تَتعاطى مع المشاكل وتُواجه التحديات التي تُواجه ليبيا في كل مَناحي الحياة.

وأضاف «فرج»، أنَّ هذه السلطة التنفيذية القوية التي بحاجة إليها ليبيا يجب أنْ تكون مَسؤولة عن تعبيد الطريق نحو إنجاز بقية الاستحقاقات وأهمها الاستحقاق الدستوري، ومن ثم الانتخابات التي يجب أنْ تتم في أسرع وقت ممكن.

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