النائب دومة يحذر من مغبة الصراع في الجنوب

حذر عضو مجلس النواب عن مدينة سبها مصباح دومة، من الصراع على منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وعدم وجود دعم لوحدات القوات المسلحة المتواجدة في الجنوب.

وبين دومة في تصريح لبوابة الوسط، أن المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ومجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي، يتحملون ما يحدث من اعتداء على ليبيا، في ظل حالة الانقسام بين الأطراف السياسية المتصارعة، لافتا إلى أن البلاد أمام مغبة تآكل الجنوب الليبي من غزو الجماعات الإرهابية، ومجموعات المعارضة الأجنبية من دول الجوار تشاد والسودان.

هذا واستنكر دومة ما وصفه بـالصمت المريب، بخصوص ما يحدث في الجنوب الليبي .

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