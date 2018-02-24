الأمة الإسلامية تتبرأ من داعش وتتحد ضد إرهابه

أخبار ليبيا24

من المضحك المبكي أن قذارة إجرام داعش أوصلته إلى الادعاء بمعرفة الدين الإسلامي وإلى نشر فكرة توحيد الأمة الإسلامية التي تبرأت منه ووحدت شعوبها وحكوماتها وجيوشها ضد إرهابه وقمعه وإجرامه وخداعه.

تمكنت أمس الأول فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير من إلقاء القيض على عنصر تكفيري يبلغ من العمر 37 سنة.

وبالتحري معه ثبت تعمده تنزيل صور ومقاطع فيديو تمجد التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي وتحرض على الإرهاب إضافة إلى تواصله مع عناصر إرهابية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في سوريا والعراق.

وبمزيد من التحري معه اعترف إنه يعتزم توحيد الإمة الإسلامية ويعتبر نفسه “المهدس المنتظر”، باستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

من جهة أخرى تمكنت يوم 21 فبراير 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن بالجهة بعد نصب كمين محكم له.

بعد تفتيش منزله تم حجز زي قتال عسكري مزركش وجمازة عسكرية و03 آلات حادة، وبالتحري معه اعترف بأنه يتبنى الفكر التكفيري وتلقى تدريبات على حمل السلاح والقتال بإحدى مخيمات التدريب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي أثناء تواجده ليبيا سنة 2012 وكان يعتزم التحول إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المذكور.

كما اعترف بأنه تولى تحريض مجموعة أخرى من الشبان أصيلي حي التضامن على الالتحاق بمعسكرات تدريب الجماعات الإرهابية بليبيا وأن هناك عنصرين إرهابيين من بينهم متواجدان حاليا بسوريا.

وبتصفح موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي تم العثور على صور للمعني وهو حامل لأسلحة حربية مختلفة ودعوات تحرض على الإرهاب وتمجد العمليات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي وتشيد بها

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