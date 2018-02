المتوسط:

أكد المبعوث الخاص للرئيس التركي أمر الله إيشلار، أن بلاده تنتظر افتتاح مطار طرابلس العالمي حتى تبدأ الرحلات المباشرة من الخطوط التركية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في مدينة اسطنبول التركية.

