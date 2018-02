المتوسط:

تداولت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف المواطن المبروك الدوكالي، يوم أمس الجمعة أثناء عودته إلى مدينة العجيلات من العاصمة طرابلس طريق العزيزية ورشفانة.

وحسبما جاء في سلسلة تغريدات متتالية على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، أنه لا وجود لأي معلومات حتى الآن حسب ما ورد من عائلته.

