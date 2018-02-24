التعرف على جثة مقطعة الأوصال في طرابلس

أعلن مصدر أمني أنه تم التعرف على جثة مقطعة الاطراف عثر عليها كلب بالحي الصناعي غرب العاصمة طرابلس.

وقال المصدر السبت «إن الطبيب الشرعي أكد أن الجثة تعود إلى فتاة»، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تنتظر تقديم الطبيب الشرعي إليها بشكل رسمي».

وأشار المصدر إلى «أن أحد كلاب المنطقة عاد لصاحبه بساق مقطوعة فقام بالعودة بالكلب إلى مكان الجثة التي وجدت مقطعة وتعرض لحم الوجه والرأس للنهش من الكلاب بشكل كامل حتى بدت الجمجمة وكأنها هيكل عظمي».

وتعاني العاصمة طرابلس كغيرها من المدن الليبية حالة من الانفلات الأمني، والاشتباكات المتقطعة بين عدد من المليشيات.

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