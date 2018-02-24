مقتل 30 شخصا في هجمات للمتمردين بأنحاء متفرقة في أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم في أربع هجمات في ثلاثة أقاليم أفغانية، حسبما قال مسئولون، اليوم السبت.

ففى العاصمة الأفغانية كابول، قتل شخصان على الأقل وأصيب سبعة آخرون في تفجير انتحاري، صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكره نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

ووقع التفجير بالقرب من وكالة استخبارات أفغانية والسفارة الأمريكية وغيرها من المؤسسات الأفغانية والدولية.

فى الوقت نفسه، لقي 25 من أفراد الجيش الأفغاني حتفهم، بعد أن هاجم مسلحون من طالبان نقطة التفتيش الخاصة بهم في منطقة بالا بولوك بإقليم فرح، غرب أفغانستان، مساء الجمعة، مع استمرار الهجوم حتى وقت مبكر من صباح السبت، حسبما أفاد خير محمد نورزاى، عضو مجلس إقليم فرح.

وقال "نورزاى" إن "طالبان" سيطرت على نقطة التفتيش لفترة وجيزة، واستولت على جميع الأسلحة.

وفى إقليم هلمند الجنوبي، لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في هجومين في مدينة لاشكرغاه وحي ناد على، وفقا لما ذكره مسئولون بالإقليم.

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