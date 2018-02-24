الانتربول يدرج الورفلي على لائحة المطلوبين

أدرجت الشرطة الدولية “الإنتربول”، آمر محاور القوات الخاصة في بنغازي الرائد محمود الورفلي في القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين لديها، “كمجرم حرب”.

وبين الموقع الرسمي للانتربول أن الورفلي المتهم في 7 قضايا تتعلق بالقتل أصبح مطلوبا لها بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في أغسطس الماضي مذكرة اعتقال بحق الورفلي، بتهمة تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين بين عامي 2016 و 2017 معتبرة ان ذلك بمثابة جريمة حرب في إطار النزاع المسلح في ليبيا”.

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