وزير الاقتصاد التركي: شكلنا لجنة مع الوفاق لتحديد خسائر شركاتنا بليبيا

أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن بلاده شكلت لجنة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية للنظر في المشاريع غير المستكملة في ليبيا والوقوف على الأضرار التي تعرضت لها الشركات التركية.

وأوضح خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في مدينة اسطنبول التركية، أن بلاده على استعداد للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، ويمكن للحكومة الليبية أن تقدر الأولويات في المشاريع التي تود استكمالها.

