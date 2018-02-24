إصابة فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنوب بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني قوله:"هناك مواجهات اندلعت في المخيم ومحيط برك سليمان المحاذي له، إثر اقتحام قوات الاحتلال تلك المنطقة، وإطلاقها النار صوب الشبان، مما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر:"قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أكرم حسين الأطرش (22 عاما) الذي أصيب قبل أربعة أشهر في مواجهات بالمخيم، وذلك بعد أن داهمت منزل والده وفتشته".

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