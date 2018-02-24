مواطن يطالب ” حفتر” بالقصاص لابنته التي قتلت في بنغازي

أكد المواطن فرج عبدالله التاجوري أن ابنته التي لقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي «عروس بنغازي، قتلت عمدًا وليس برصاص عشوائي».

وطالب كافة الجهات المختصة وعلى رأسهم خليفة حفتر، ورئيس الأركان الجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناطوري، وأمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، ووزارة الداخلية بـ«القصاص من قتلة ابنته فاطمة والقبض عليهم ومحاسبتهم».

وأوضح التاجوري تفاصيل مقتل ابنته قائلاً: «أبنتي خرجت الاثنين الماضي للتجهيز لزفافها المفترض أقامته في منتصف شهر مارس المقبل وكانت رفقة شقيقها وابن عمها، وأثناء عودتهم أوقفهم مسلحون أغلقوا الطريق وقاموا بحرق الإطارات».

وأضاف: «أخبروهم بأنهم عائدون للمنزل الواقع في منطقة بوعطني، فطلبوا منه الاتجاه يمينًا وأن يكمل طريقة، ومن ثم أمطروه بوابل من الرصاص استهدفوا الإطارات وكانت هناك رصاصة من الخلف دخلت إلى السيارة وقتلت ابنتي فاطمة».

ولفت التاجوري إلى «أن أخيها وأبن عمها ليسوا كبارًا بالسن ووقعت بينهم في السيارة وهي كانت تجلس في الخلف فسارعوا بالعودة إلى الطريق السريع على الرغم أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث كان أقرب لهم، متجهين إلى مركز بنغازي الطبي في محاوله منهم لإنقاذ حياتها والإطارات كانت لا تعمل حتى وقف عليهم مواطن ونقلها لسيارته وحاول إسعافها ولكنها وصلت متوفية».

وختم التاجوري قائلاً: «أريد حق ابنتي التي كنت سأزفها وأزوجها وكنت سعيد جدًا بتجهيزها»، مرددًا« والله قهروني فيها».

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