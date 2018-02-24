الورفلي في القائمة الحمراء على لائحة المطلوبين «كمجرم حرب» للإنتربول

عين ليبيا

قامت الشرطة الدولية «الإنتربول» بإدراج اسم آمر محاور القوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي في القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين “«كمجرم حرب».

وحسب الموقع الرسمي للانتربول اتهم الورفلي بـ 7 قضايا تتعلق بالقتل ليصبح مطلوباً لها بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في أغسطس الماضي مذكرة اعتقال بحق الورفلي، بتهمة تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين بين عامي 2016 و 2017 معتبرة أن ذلك بمثابة جريمة حرب في إطار النزاع المسلح في ليبيا.

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