اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد المجيد حمزة، مع المبعوث الخاص للرئيس التركي أمر الله إيشلار، على هامش المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في مدينة اسطنبول التركية.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، بلاده تتطلع لتحقيق التكامل مع ليبيا في مجال البنية التحتية والاستثمار والصناعة.

