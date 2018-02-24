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#ليبيا_الآن | أزالت إدارة الدعم والدوريات في المنطقة الغربية ووحدة الدوريات في …

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أزالت إدارة الدعم والدوريات في المنطقة الغربية ووحدة الدوريات في الحرس البلدي #طرابلس والحرس البلدي سوق الجمعة، بالتعاون مع الأمن المركزي، الأبنية العشوائية وأكواخ الصفيح من الترسانة إلى الإشارة الضوئية على طريق الشط.






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