الليبية للاستثمار تبحث إمكانية توظيف الأصول الليبية المجمدة

بحث المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، مع فريق من خبراء البنك الدولي، توظيف الأصول الليبية المجمدة.

وشهد اللقاء الذي حضره وفد من الإدارة التنفيدية لمؤسسة الاستثمار، مناقشة إمكانية التعاون بين الموسسة والبنك الدولي، لتقديم مقترح تعديل لقرارات التجميد للأمم المتحدة، بالشكل الذي يضمن توظيف الأموال المجمدة وغير المستثمرة، في استثمارات يمكن لها أن تدر عوائد جيدة للمؤسسة.

كما بحث المجتمعون إمكانية قيام البنك الدولي بتقديم برامج لتدريب وتطوير الكوادر الليبية بالمؤسسة.

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