الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي استثمار الأموال المجمدة

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى أمس في تونس فريق من خبراء البنك الدولي مع الادارة التنفيذية للمؤسسة الليبية للاستثمار (المدير التنفيذي، المالية، الاستثمار، المخاطر، الامتثال والعلاقات الدولية بالمؤسسة) وبحضور مندوب عن وزارة التخطيط بحكومة الوفاق، ويأتي ذلك استكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور علي محمود مع فريق البنك الدولي اثناء زيارته لواشنطن.

و تم خلال اللقاء مناقشة امكانية التعاون بين المؤسسة والبنك الدولي لتقديم مقترح تعديل لقرارات التجميد للأمم المتحدة بالشكل الذي يضمن توظيف الأموال المجمدة وغير المستثمرة، في استثمارات يمكن لها ان تدّر عوائد جيدة للمؤسسة.

كما تم خلال اللقاء بحث امكانية قيام البنك الدولي بتقديم برامج تدريب وتطوير للكوادر الليبية بالمؤسسة.

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