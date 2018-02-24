بعيرة يدعو أجهزة أمن بنغازي للاتفاق والتفاهم وضبط الأمور

أخبار ليبيا 24-خاص

دعا عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبو بكر بعيرة في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 الأجهزة الأمنية في المدينة إلى الاتفاق والتفاهم وضبط الأمور، مشدداً على ” أن الخلافات بين الأجهزة الأمنية تعطي فرصة للخلايا النائمة باستغلال ذلك وتنفيذ هجمات إرهابية فعلي”.

واعتبر بعيرة ما حدث في مدينة بنغازي من استهداف طال مسجدي بيعة الرضوان وسعد بن عبادة “أمراً طبيعيا” خاصة أن ” بنغازي إحدى المدن الكبيرة في ليبيا ومن الصعب السيطرة عليها و تأمينها في وقت قصير بعد كل ما شهدته المدينة من حرب للقوات المسلحة لتحريرها من الجماعات الإرهابية”.

وكان هجوم دموي قد استهدف مسجد بيعة الرضوان أواخر يناير الماضي مخلفاً قرابة 40 شهيداً، فيما استهدف هجوم أخر يوم 9 فبراير مسجد سعد بن عبادة متسببا بمقتل شهيد واحد.

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