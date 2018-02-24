معالي نائب رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الرحمن الأحيرش يتفقد محطة القديدة البحثية في جردس العبيد

جردس العبيد 24 فبراير 2018(وال)- قام معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الهيئات السيد عبد الرحمن الأحيرش، بزيارة لمحطة القديدة البحثية الخاصة بالإنتاج الحيواني والزراعي .

هذا ويرافق معاليه في الجولة التي أٌقيمت الخميس، كل من رئيس هيأة الزراعة، ورئيس هيأة السياحة، وعميد بلدية جردس العبيد، ومدير مركز البحوث الزراعية والحيوانية، ومدير محطة القديدة، إلى جانب أعيان وحكماء جردس العبيد .

وتهدف زيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء التفقدية لمحطة القديدة الواقعة جنوب شرق بلدة تاكنس والتابعة لمشروع تحسين السلالات بهيأة الزراعة في الحكومة الليبية المؤقتة، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالمحطة البحثية المتمثلة في مشاكل شبكات الري، والمشاتل والآبار والعمالة الأجنبية بالمحطة، وكذلك الديون والمستحقات المتراكمة على المحطة .

وأشرف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على بذر بذور مستورة خاصة بالنباتات الرعوية كتجربة أولية، ومن المنتظر أن تُباشر رئاسة مجلس الوزراء في حل المشكلات التي تُصادف عمل المحطة عقب التواصل مع الجهات المعنية . (وال- جردس العبيد) أ ف / س ع/ ر ت

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