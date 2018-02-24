الانتربول يدرج الورفلي ضمن لائحة المطلوبين

أخبار ليبيا 24

أدرجت الشرطة الدولية ( الانتربول ) اسم الرائد محمود الورفلي آمر محاور القوات الخاصة في الجيش الليبي على لائحة المطلوب القبض عليهم .

ووفقاً للموقع الرسمي للشرطة الدولية ، فأن الورفلي أصبح مطلوباً لها بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب .

وسبق أن أعلنت الجنائية أغسطس الماضي أمرها بحق الورفلي للاشتباه فى إرتكاب أو إصدار أوامر بارتكاب جريمة حرب في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله و17 يوليو 2017 أو ما يقاربه وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها.

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