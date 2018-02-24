مفوضية اللاجئين: أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا يحتاجون للمساعدة

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “عن قلقها إزاء محنة مئات العائلات الليبية التي منعتها المجموعات المسلحة من العودة إلى منازلها في مدينة تاورغاء والذين تقطعت بهم السبل وسط ظروف صعبة”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي خلال مؤتمر صحفي في جنيف “ان سكان تاورغاء نزحوا “منذ عام 2011 حيث أُجبر السكان البالغ عددهم 40,000 شخص على المغادرة. ومنذ ذلك الوقت انتشروا في جميع أنحاء البلاد”.

وأضافت انه “بعد صدور مرسوم المجلس الرئاسي الذي سمح بعودتهم اعتباراً من 1 فبراير، حاولت هذه العائلات العودة إلى تاورغاء. وتوجه حوالي 2,000 شخص من مواقع مختلفة في ليبيا من بينها بني وليد وطرابلس وبنغازي نحو المدينة ولكنه تم توقيفهم من قبل المجموعات المسلحة”.

وأوضحت المتحدثة انه “بعد منعهم من العودة مجدداً، انتقل عدد كبير إلى موقعين مؤقتين في قرارة القطف التي تبعد حوالي 40 كلم من تاورغاء وهراوة التي تبعد حولي 60 كلم شرق سرت. وبقي أكثر من 1,200 شخص معظمهم من النساء والأطفال في هذه المواقع في ظروف سيئة”.

وتابعت “في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية المساعدة الأكثر إلحاحاً بما في ذلك الخيام والبطانيات وملابس فصل الشتاء نظراً لتدني درجات الحرارة في المنطقة ومن ضمن الاحتياجات الأكثر إلحاحاً يبرز المأوى ومياه الشرب والغذاء والمساعدات الطبية والدعم الخاص للأطفال والرضع”.

وأشارت المتحدثة إلى انه “في ليبيا، يحتاج حالياً أكثر من 180,000 نازح داخلياً للمساعدة بالإضافة إلى 335,000 شخص عادوا مؤخراً إلى منازلهم. وتستمر المفوضية بحشد الدعم لهم وبتقديم لوازم الإغاثة إلى حين إيجاد حلول دائمة بما في ذلك العودة إلى المنزل طوعاً وبما يضمن كرامتهم وسلامتهم”.

وزادت “للاستجابة لاحتياجات أكثر من نصف مليون ليبي مهجر نتيجة الصراع، رفعت المفوضية قدرتها ومواردها بنسبة 300% في الأشهر الأخيرة”.

وأردفت “توفر المفوضية الدعم لتجمعات الأشخاص النازحين داخلياً من خلال تقديم المساعدات الإنسانية بما في ذلك المشاريع المجتمعية الصغيرة والمساعدات النقدية وأنشطة الحماية وفي العام الماضي، وزعت المفوضية لوازم الإغاثة الأساسية على أكثر من 60,000 شخص نازح داخلياً والمساعدات النقدية على 14,000 شخص في ليبيا. وسيتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع سريع الأثر في البلاد هذا العام”.

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