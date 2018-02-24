تعرف على تفاصيل إصابة بشير صالح في جنوب إفريقيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية قيام مجهولون بإطلاق الرصاص على بشير صالح المدير السابق لمكتب الزعيم الراحل معمر القذافي في مقر إقامته بعاصمة جنوب إفريقيا موضحا “أن صالح بخير ويتماثل للشفاء”.

وكان أسامة نجل صالح قال في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “دعواتكم للحاج بشير صالح .. هو بين يدي الله في غرفة العمليات إثر محاولة اغتيال نسأل الله أن يخرجه منها سالماَ معافى”.

وأكدت مصادر قيام مجهولين بتوقيف سيارة صالح والرماية عليه، حيث أصيب برصاصتين الأولى في الصدر والثانية في الحوض مضيفة أنه نقل إلى المستشفى وادخل إلى غرفة العمليات.

يشار إلى أن صالح يقيم بمدينة جوهنسبرج بصفة لاجئ منذ مغادرته فرنسا خلال فترة ما بين دورتي الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة عام 2012م.

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