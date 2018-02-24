دومة يستنكر الصمت الرسمي حول الأوضاع في الجنوب الليبي

استنكر عضو مجلس النواب عن مدينة سبها مصباح دومة، ما وصفه بـ” الصمت المريب” من الأطراف السياسية والعسكرية الليبية بخصوص الأوضاع في الجنوب الليبي .

وحمل النائب دومة، في تصريحات صحفية، مجلس النواب والمجلس الرئاسي ووزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش الليبي، مسؤولية ما يحدث من اعتداء على ليبيا، في ظل حالة الانقسام بين الأطراف السياسية المتصارعة.

ونبه دومة من مغبة “تآكل” الجنوب الليبي من غزو الجماعات الإرهابية، ومجموعات المعارضة الأجنبية من دول الجوار تشاد والسودان، في ظل عدم وجود دعم لوحدات القوات المسلحة المتواجدة في الجنوب.

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