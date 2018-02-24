القبض على اثنين بعد هجوم أدى إلى مقتل اثنين من غرفة عمليات حوض مرزق جنوب غرب ليبيا

قبضت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح السبت على اثنين متهمين بتنفيذ هجوم على نقطة أمنية أدى إلى مقتل جنديين جنوب غرب ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات حوض مرزق جابر محمد إن الأجهزة الأمنية قبضت السبت على اثنين نفذا هجوما على نقطة أمنية تتمركز فيها كتيبة شهداء أم الأرانب في الطريق الرابط بين مدينة سبها وبلدة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وأوضح محمد أن الهجوم الذي شنه مجهولون مساء الجمعة أدى إلى مقتل جنديين تابعين لغرفة العمليات مساء الجمعة إضافة إلى إصابة جندي آخر بجراح.

وأشار محمد إلى وجود نشاط للمهربين وعناصر تنظيم داعش في المنطقة، ولكنه قال إن التحقيقات مستمرة مع منفذي الهجوم لمعرفة خلفياتهم.

وبحسب المصادر المحلية تنشط عصابات تمتهن السطو المسلح والخطف والتهريب في جنوب غرب ليبيا وتتقاسم مجموعات مسلحة مختلفة تابعة لعملية الكرامة وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية النفوذ في المنطقة.

وشكلت المجموعات المحلية غرفة عمليات حوض مرزق – خلال الفترة الماضية – لمحاربة التهريب وملاحقة عناصر تنظيم الدولة “داعش” ومنعهم من استخدام جنوب غرب ليبيا منطلقا لعملياتهم بحسب جابر محمد الناطق الرسمي باسم الغرفة والذي قال إن المسؤولين المحليين يحاولون الحصول على دعم من عملية الكرامة ومن حكومة الوفاق على حد سواء.

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