أصدرت الشرطة الدولية الجنائية، الجمعة، مذكرة قبض حمراء، في حق آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” التابعة لعملية الكرامة محمود الورفلي.

وقالت الشرطة الدولية: إن المذكرة صدرت في حق الورفلي نظرا لإرتكابه جرائم حرب في مدينة بنغازي، وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وأظهرت صور وفيديوات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي وهو يقوم بعمليات إعدام وتصفية لأسرى يصفهم بالإرهابيين.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية،قد أصدرت في أغسطس من العام الماضي، أمرا بالقبض على الورفلي، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل ترتقي إلى جريمة حرب.

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من قائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بضرورة تسليم الورفلي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأعلن القيادي في عملية الكرامة محمود الورفلي ، خلال ظهوره في مقطع فيديو تسيلم نفسه للشرطة العسكرية في مدينة المرج، أمتثالا لأوامر ما “وصفه بالقيادة العامة للجيش”

مذكرة قبض باللون الأحمر في حق القيادي بقوات الكرامة محمود الورفلي

أصدرت الشرطة الدولية الجنائية، الجمعة، مذكرة قبض حمراء، في حق آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” التابعة لعملية الكرامة محمود الورفلي.

وقالت الشرطة الدولية: إن المذكرة صدرت في حق الورفلي نظرا لإرتكابه جرائم حرب في مدينة بنغازي، وانتهاكه لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

وأظهرت صور وفيديوات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي وهو يقوم بعمليات إعدام وتصفية لأسرى يصفهم بالإرهابيين.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية،قد أصدرت في أغسطس من العام الماضي، أمرا بالقبض على الورفلي، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل ترتقي إلى جريمة حرب.

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، من قائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بضرورة تسليم الورفلي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأعلن القيادي في عملية الكرامة محمود الورفلي ، خلال ظهوره في مقطع فيديو تسيلم نفسه للشرطة العسكرية في مدينة المرج، أمتثالا لأوامر ما “وصفه بالقيادة العامة للجيش”

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